Путин: в стратегии действий по восстановлению экономики надо учитывать новую реальность

"Планируя долгосрочную стратегию действий, мы должны учитывать новую реальность", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам. Он также указал на необходимость учитывать изменения на рынках, в кооперационных связях, использование новых моделей ведения бизнеса, научные достижения.

Президент напомнил, что на этой неделе на совещании с руководителями регионов дал поручение правительству подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению экономики, занятости и доходов граждан. "Мы должны не только стабилизировать ситуацию. Мы знаем: мир меняется, кризис, связанный с пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки, на систему кооперационных связей, компании, в том числе российские, ищут и быстро внедряют принципиально новые модели бизнеса, основанные на цифровых, других передовых решениях", - подчеркнул Путин.

По его оценке, "критически возрастает и значение научного, технологического развития, потенциала, которым уже обладают многие страны, развивают его".

Президент также упомянул свое поручение кабинету министров подготовить очередной пакет экстренных мер поддержки граждан и экономики. На его взгляд, речь идет "о решениях, которые должны вступить в силу уже в ближайшее время". "Ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди и предприятия, действительно сложная и требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого, оперативного реагирования", - обратился Путин к участникам совещания. "Такие конкретные предложения готовятся, правительство, администрация президента все вместе работают над этим", - сказал Путин. Он предложил на нынешнем совещании обсудить предлагаемые меры.

Реализация мер по поддержке населения и бизнеса

Глава государства потребовал к 6 мая доложить ему о результатах реализации ранее принятых мер по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

"Прошу подготовить и представить подробные доклады о реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, - заявил он на совещании по экономическим вопросам. - По этим вопросам жду доклад к 6 мая".

Путин напомнил об отдельных мерах, принятых в поддержку экономики и населения в условиях пандемии. Так, по его словам, организованы дополнительные федеральные выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу, экипажам скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией. Принято решение о специальном страховании для таких специалистов по аналогии со страхованием личного состава Вооруженных сил. Осуществляются дополнительные ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал.

Для тех, кто потерял работу после 1 марта, пособие по безработице установлено по верхней планке - 12 130 рублей - в апреле, мае и июне. Кроме того, семьям с детьми, где родители временно находятся без работы, предусмотрены дополнительные выплаты - по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Путин отметил и решение назначить нуждающимся семьям выплаты на детей от трех до семи лет включительно не с 1 июля, как раньше планировали, а уже с 1 июня. Причем достаток семьи будет определяться исходя из сегодняшней реальной ситуации.

Кроме того, указал президент, начиная с 18 мая, малые и средние компании из пострадавших отраслей, сохранившие свои трудовые коллективы, должны получить безвозмездную помощь государства на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май. Речь идет о сумме в один МРОТ на одного занятого. Глава государства попросил участников совещания доложить, как идет процесс выделения людям положенных им денег, чувствуют ли граждане оказываемую им помощь, все ли необходимые материалы готовы, как отлажен механизм предоставления помощи бизнесу, насколько он понятен и удобен.

Глава государства также напомнил, что к 5 мая правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу после майских праздников из режимов санитарных ограничений. "В комплексе на основе этих докладов и рекомендаций оценим эффективность работы ведомств, определим и дальнейшие действия федеральных властей и регионов", - добавил Путин.