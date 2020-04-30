В Госдуме предлагают признать сельское хозяйство пострадавшей от коронавируса отраслью

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по поддержке МСП в сфере сельского хозяйства предлагает отнести сельское хозяйство к отраслям экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил руководитель рабочей группы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ) на заседании комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

По его словам, уже в ближайшее время прогнозируется значительное снижение выручки предприятий МСП в таких отраслях, как овощеводство, картофелеводство, производство молочной и мясной продукции. "Предлагается поставить вопрос о том, чтобы отнести отрасль сельского хозяйства к отраслям экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Либо это сделать в отношении отдельных сегментов отрасли, где больше всего представлены предприятия малого и среднего бизнеса", - отметил депутат.

Кроме того, он озвучил ряд мер, направленных на снижение издержек сельхозпроизводителей. "Предлагается освободить малые формы хозяйствования от страховых взносов и отчислений на своих работников до конца 2020 года при условии сохранения уровня заработной платы и количества работников, либо снизить общий процент отчислений в фонды для сельскохозяйственных предприятий с действующих в 2020 году 30% до 15%. Также предлагается продлить сроки выплаты основного долга по краткосрочным кредитам, привлеченным по льготной ставке, снизить тариф на электроэнергию или приравнять его к тарифу для населения и так далее", - указал Щапов.

Также рабочая группа рекомендовала применение мер, направленных на стимулирование спроса на продукцию. "Предлагается организовать реализацию продукции малых форм хозяйствования через их объединение в кооперативы для сбыта продукции, которая соответствует требуемым нормам и стандартам и может быть востребована в торговых сетях. Также организовать реализацию продукции малых форм хозяйств через интернет-магазины и интернет-интеграторы. Здесь требуется дополнительная проработка с участием Минсельхоза РФ и региональных органов власти", - пояснил парламентарий.

По мнению депутата, также необходимы стратегические меры, направленные на развитие отрасли в целом. "Тут, например, предлагается рассмотреть вопрос о финансировании разработки и внедрения электронного документооборота при оказании мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям", - сообщил Щапов.