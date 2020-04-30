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Аэропорт Внуково хотят оштрафовать за нарушение санитарных норм

Речь идет о нарушениях, связанных с устройствами для досмотра людей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково хотят оштрафовать за нарушение санитарных правил и невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Солнцевского суда Москвы, заседание по этому вопросу назначено на 12 мая.

"Выявлены факты нарушения санитарных правил при осуществлении действий с источниками ионизирующего излучения, что создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера", - говорится поступившем в суд протоколе о нарушениях, выявленных Роспотребнадзором.

Как пояснили в суде, речь идет об устройствах для досмотра людей в аэропорту.

Нарушения были обнаружены в ходе проверки 17 марта 2020 года.

Санкции статьи 6.3 КоАП РФ предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В феврале аэропорт Внуково уже был оштрафован на 20 тыс. рублей по аналогичной статье. Тогда в пресс-службе аэропорта пояснили, что штраф был связан с результатами проверки, проведенной еще в 2019 году, а нарушения были незначительными, они устранены.

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