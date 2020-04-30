{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Средние цены на бензин в России за неделю снизились на 1 копейку

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 20 по 26 апреля - опустились на 1 копейку по сравнению с показателем за предыдущий отчетный период и составили 44,85 рубля за литр. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, средние цены на бензин марок Аи-92 опустились на 1 копейку - до 42,41 рубля, цены на Аи-95 и Аи-98 не изменились и остались на уровне 45,85 рубля за литр и 52,07 рубля за литр соответственно. Цена на дизельное топливо составила 47,75 рубля за литр, что на 5 копеек ниже показателя за предыдущую неделю.

За отчетный период снижение цен на бензин наблюдалось в 19 субъектах РФ, наиболее заметное в Кирове - на 0,9%. При этом увеличение цен зафиксировано в Рязани - на 3,2% и Петрозаводске - на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля, марки Аи-95 - от 41,9 до 49,49 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,2 до 43,76 рубля, марки Аи-95 - от 44,6 до 47,66 рубля, марки Аи-98 - от 52,8 до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ с 20 по 26 апреля снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 2,2% - до 553,2 тыс. тонн, а производство дизельного топлива сократилось на 1,6% и достигло 1 млн 451,5 тыс. тонн.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин: в стратегии действий по восстановлению экономики надо учитывать новую реальность
Президент указал на необходимость учитывать изменения на рынках, в кооперационных связях, использование новых моделей ведения бизнеса, научные достижения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС