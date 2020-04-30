Средние цены на бензин в России за неделю снизились на 1 копейку

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю - с 20 по 26 апреля - опустились на 1 копейку по сравнению с показателем за предыдущий отчетный период и составили 44,85 рубля за литр. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, средние цены на бензин марок Аи-92 опустились на 1 копейку - до 42,41 рубля, цены на Аи-95 и Аи-98 не изменились и остались на уровне 45,85 рубля за литр и 52,07 рубля за литр соответственно. Цена на дизельное топливо составила 47,75 рубля за литр, что на 5 копеек ниже показателя за предыдущую неделю.

За отчетный период снижение цен на бензин наблюдалось в 19 субъектах РФ, наиболее заметное в Кирове - на 0,9%. При этом увеличение цен зафиксировано в Рязани - на 3,2% и Петрозаводске - на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 38,9 до 44,66 рубля, марки Аи-95 - от 41,9 до 49,49 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 41,2 до 43,76 рубля, марки Аи-95 - от 44,6 до 47,66 рубля, марки Аи-98 - от 52,8 до 54,86 рубля за литр.

Объем выпуска автомобильного бензина в РФ с 20 по 26 апреля снизился по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 2,2% - до 553,2 тыс. тонн, а производство дизельного топлива сократилось на 1,6% и достигло 1 млн 451,5 тыс. тонн.