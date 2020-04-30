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ЕЦБ ожидает снижение ВВП еврозоны до 12% в 2020 году

При глава банка Кристин Лагард добавила, что в последующие годы ожидается восстановление и нормализация экономического роста

ТАСС, 30 апреля. ВВП еврозоны из-за пандемии коронавируса может снизиться от 5% до 12% в 2020 году. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) глава регулятора Кристин Лагард.

"Еврозону ожидает бесперецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад <...> Сценарии, подготовленные сотрудниками ЕЦБ, предполагают, что ВВП еврозоны снизится на 5-12% в этом году в зависимости от продолжительности ограничительных мер и успеха политик по смягчению экономических последствий для бизнеса и работников", - заявила Лагард. При этом она добавила, что в последующие годы ожидается восстановление и нормализация экономического роста.

Ранее ЕЦБ принял решение сохранить базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Кроме того, ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Также ЕЦБ сохранит программу выкупа бондов в объеме €750 млрд, которая была расширена на €120 млрд в марте.

По мнению ЕЦБ, это будет поддерживать благоприятные условия финансирования для реального сектора экономики в период повышенной волатильности. Программа будет действовать до конца 2020 года, а также пока регулятор не решит, что фаза кризиса в связи с распространением коронавируса завершена.

Теги
Лагард, Кристин
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