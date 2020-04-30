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Польша получила от "Газпрома" исправленный счет за газ в марте

В компании PGNiG заявили, что исправят счета в соответствии с решением Арбитражного суда в Стокгольме

ВАРШАВА, 30 апреля. /ТАСС/. Польская энергетическая компания PGNiG получила от "Газпрома" исправленный счет за поставленный в Польшу по Ямальскому контракту газ. Об этом написал в четверг в Twitter глава польской компании Ежи Квечиньский.

"С удовлетворением информирую, что PGNiG получил сегодня от "Газпрома" корректировку счета за приобретение газа в марте. Меня радует быстрая реакция нашего делового партнера, который вчера декларировал, что исправит счета в соответствии с решением Арбитражного суда в Стокгольме", - заявил он.

В конце марта в РGNIG заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд. "Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно. Согласно решению суда, как сообщает польская компания, формула цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

24 апреля РGNIG выступил с обвинениями в адрес "Газпрома" о том, что российская компания не подчиняется решению суда и выставляет счета за поставки газа в марте и апреле по старой ценовой формуле. В ответ на это польская сторона переводит оплату по новой цене, утвержденной судом в Стокгольме.

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