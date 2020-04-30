Бонусы руководству Сбербанка за 2020 год снизят в два раза

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вознаграждение топ-менеджменту Сбербанка по итогам 2020 года будет снижено в два раза из-за ситуации с коронавирусом, сообщил заместитель председателя правления банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

"Общая компенсация руководству банка в этом году в два раза будет снижена. Также совет директоров банка сегодня принял решение перевести [свои] зарплаты за апрель фонду по борьбе с коронавирусом", - сказал он.

В частности, более 3 млрд рублей (в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка) будут направлены на создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности для граждан. Кроме того, средства будут направлены на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию уже летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун.