Власти Забайкалья разработали план постепенного выхода из карантина для бизнеса

ТАСС, 30 апреля. Власти Забайкальского края разработали региональный план постепенного выхода из карантина для предприятий торговли и сферы услуг. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевого правительства.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что отмена ограничений после пика эпидемии коронавируса не произойдет одномоментно по всей стране, но нужно подготовить критерии поэтапного выхода из этой ситуации начиная с 12 мая.

"Министерство экономического развития Забайкальского края представило предпринимателям поэтапный план постепенного выхода из карантина. Он состоится из трех режимов - переходного, стабилизационного и штатного", - говорится в сообщении.

Так, в разработанном плане предусмотрено поэтапное открытие точек общественного питания. На первом, переходном, этапе, когда люди начнут выходить из режима массовой самоизоляции, откроются предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по 1-2 посадочных места (расстояния между столами должно быть не менее 1 м). В таких заведениях будут использовать одноразовую посуда или обычную, многоразовую, но с обязательной дезинфекцией. При этом массовые мероприятия - банкеты, поминки и другое - будут все еще под запретом.

Второй этап - режим стабилизации - когда будет наблюдаться стойкая тенденция к снижению заболеваний COVID-19 в регионе и в целом в стране. Тогда разрешат работать предприятиям общепита с числом посадочных мест не более 20, массовые мероприятия будут разрешены при условии размещении столов на расстоянии не менее 1 м с посадкой по 1-2 человека. Третий этап - штатный - откроет весь общепит на территории края. "Также план включает рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на предприятиях продовольственной торговли", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Забайкальском крае подтверждено 134 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском районах. После выздоровления были выписаны 26 человек.