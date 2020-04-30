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Бизнес просит изменить подход к определению получателей субсидий на зарплату

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на зарплату сотрудникам малых и средних предприятий

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" вместе с Торгово-промышленной палатой предложили первому вице-премьеру Андрею Белоусову изменить подход к определению МСП, которые смогут получить государственные субсидии на выплату зарплат. Соответствующее письмо, направленное 30 апреля, есть в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему постановлению правительства, получателем субсидии на выплату зарплат смогут стать только те субъекты МСП, чей основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) относится к наиболее пострадавшим отраслям. Бизнес-объединения предлагают внести изменения в постановление, указав что получателем субсидии может стать компания, у которой или основной или дополнительный ОКВЭД относится к наиболее пострадавшим отраслям.

"По нашему мнению, необходимо свести воедино подход при определении субъектов МСП, подпадающих под меры финансовой поддержки, и определять получателей и беспроцентных займов и субсидий как по основным, так и по дополнительным ОКВЭД. Просим Вас, уважаемый Андрей Рэмович (Белоусов - прим. ТАСС), поддержать наше предложение и внести поправки в постановление от 24.04.2020 г. № 576, предусмотрев право на получение субсидии для субъектов МСП в случае осуществления деятельности в наиболее пострадавших отраслях, в том числе по дополнительному ОКВЭД", - говорится в письме, которое подписали президент "Опоры России" Александр Калинин и глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Действующее постановление

27 апреля премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на зарплату сотрудникам малых и средних предприятий, признанных наиболее пострадавшими в результате пандемии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Согласно тексту документа, субсидии будут выплачиваться компаниям из реестра, формируемого Федеральной налоговой службой (ФНС). Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии являются заявление в электронной форме от индивидуального предпринимателя или компании, включенных в реестр МСП до 1 марта 2020 года, отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкротства. Также налоговая и страховая задолженность компании или ИП не должна превышать 3 тыс. рублей, при этом количество работников в марте составляло не менее 90% от штата.

"Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 года, составляющей 12 130 рублей: на количество работников в марте 2020 года - в отношении организаций; на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей", - отмечается в документе.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей Рэмович
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