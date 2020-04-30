ВСК сообщила о резком росте спроса на страхование жизни и здоровья в период пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса привела к значительному росту спроса на страхование жизни и здоровья в России, при этом значительно сократилось страхование бытовой техники и каско при покупке автомобилей у дилеров. Такие данные приводит заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

"В текущих условиях происходит изменения в поведении и предпочтениях людей. Мы видим достаточно высокий интерес к продуктам страхования ответственности физических, юридических лиц и личным видам страхования. Такие продукты приобретаются компаниями для сотрудников и нашими клиентами для себя и для близких", - отмечает Сорокина.

В ВСК напомнили, что в компании покрытие по коронавирусу включено в базовые страховые программы от несчастных случаев и болезней. "Наши классические продукты и продукты для различных ситуаций покрывают риски экстренной госпитализации в реанимацию с признаками коронавирусной инфекции. Компания предлагает своим клиента решения по ПЦР-диагностике COVID-19 и расширенные программы телемедицинских услуг с лабораторной диагностикой", - отмечает Ольга Сорокина.

В это же время, по данным ВСК, наименее востребованы сейчас оказались те виды страхования, которые связанны с отраслями, где потребительская активность снизилась в связи с пандемией. "Это и страхование путешественников, и "зеленая карта" - аналог ОСАГО для зарубежных поездок на автомобиле. Помимо этого, уменьшились сборы по продуктам, которые в основном продавались в оффлайн точках, например страхование техники при покупке в розничных ретейловых сетях или страхование каско при покупке автомобилей у дилеров", - рассказала Сорокина.

По мнению представителя ВСК, бизнес и граждане сейчас адаптируются к новой реальности, формируется достаточно значимый отложенный спрос.

"Мы рассчитываем, что после снятия ограничительных мер рынок начнет восстанавливаться. Например, по данным ЦБ, во второй декаде апреля уже было зафиксировано некоторое оживление относительно первых дней месяца", - резюмирует Сорокина.

О коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 3 миллионов случаев заражения, свыше 220 тысяч человек скончались.