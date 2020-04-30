В Ульяновскую область поступили линии производства масок из Китая

УЛЬЯНОВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Российско-китайская компания "НТМ Групп" поставила из Китая в Ульяновскую область три производственные линии по изготовлению медицинских масок совокупной мощностью 600 тыс. единиц в сутки. Об этом в четверг сообщили журналистам в корпорации развития региона.

"В настоящее время на территорию портовой зоны доставлены три производственных линии, позволяющие производить до 600 тыс. единиц продукции в сутки при трехсменном графике работы. Совсем скоро предприятие начнет производство и присоединится к региональным производителям средств защиты", - привели в корпорации слова губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

Губернатор добавил, что проект позволит создать более 80 рабочих мест для жителей региона. Компания уже получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на производство одноразовых масок.

В корпорации уточнили, что производственные линии были доставлены из Китая в Россию на самолете. Груз прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда был доставлен в особую экономическую зону "Ульяновск". "Груз был помещен под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, что позволит компании не платить таможенную пошлину и НДС", - сказала собеседница агентства.

По словам генерального директора портовой Особой экономической зоны "Ульяновск" Олега Барабанова, компания сможет приступить к производству после того, как с ОАО "Росхимзащита" будет решен вопрос по поставкам спанбонда - сырья для изготовления масок. В корпорации уточнили, что запуск производства предварительно запланирован на май.

Руководитель Корпорации развития региона Сергей Васин рассказал журналистам, что в планах компании "НТМ Групп" после начала выпуска медицинских масок поставка еще 20 линий, на которых будут производиться респираторы, изолирующие костюмы и бахилы. "Мы готовы оказать поддержку компании в получении соответствующих сертификатов в России, а также заключении договоров с авиакомпаниями на транспортировку груза", - уточнил он.

О компании

АО "НТМ Групп" является резидентом Портовой особой экономической зоны в Ульяновской области. Компания реализует проект российско-китайского медицинского кластера. Учредителями группы являются китайские и российские компании.