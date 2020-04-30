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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Индекс Мосбиржи в апреле вырос на 5,65%

Российский рынок акций компенсировал часть потерь марта

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в апреле компенсировал часть потерь марта. Так, индекс Мосбиржи за месяц вырос на 5,65% - до 2650,56 пункта, индекс РТС - на 10,9%, до 1125,03 пункта, следует из данных торгов.

По результатам торгов 30 апреля индекс Мосбиржи снизился на 0,47%, индекс РТС - на 1,71%.

Курс доллара на 19:10 мск вырос на 2,21% - до 74,6 руб., курс евро - на 2,76%, до 81,5 руб.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подорожали на 15,18% - до $25,75 за баррель.

В четверг российский рынок акций умеренно корректировался на фоне динамики мировых площадок. Осторожности в настроениях участников торгов добавило приближение длинных выходных, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Прогнозы экспертов

"В понедельник, как, впрочем, и на всей "межпраздничной" торговой неделе, мы не ожидаем высокой активности на рынке, покупки могут носить выборочный характер", - полагает Бахтин. Влияние на динамику торгов по-прежнему будут оказывать цены на нефть, внешний фон и новости о пандемии, добавляет он.

Кроме того, настроения инвесторов будут обусловлены макростатистикой, в частности, индексами деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР и Германии за апрель.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 2580-2700 пунктов, курс доллара - 73-75 руб.

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина, шансы повышения цен российских акций в понедельник преобладают.

Целевые диапазоны закрытия ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи - 2550-2750 пунктов, для курса доллара - 73-75 руб.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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