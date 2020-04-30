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Пандемия коронавируса нового типа

Сбербанк перечислит более 3 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Средства, в частности, направят на создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, на поставку медоборудования и средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сбербанк направит более 3 млрд рублей на борьбу с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба банка в четверг.

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"Сбербанк направляет более 3 млрд рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности гражданам нашей страны. Кроме того, средства будут направлены на поддержку региональных организаций здравоохранения, на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также на строительство, оборудование и ввод в эксплуатацию уже летом этого года инфекционной больницы в пострадавшем от наводнения городе Тулун", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для поддержки в создании вакцин и лекарств от коронавируса средства будут направлены в координации с Минздравом РФ федеральному Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи, Государственному научному центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" и другим исследовательским организациям.

"Топ-менеджеры банка приняли решение направить на эти цели свою заработную плату за апрель и призвали всех сотрудников, акционеров, клиентов и партнеров Сбербанка по возможности внести свой вклад в этот проект, направленный на борьбу с заболеванием, предотвращением повторения эпидемии и являющийся посильным вкладом в будущее страны", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Сбербанк приветствует действия других российских компаний, вносящих вклад в борьбу с общей бедой, и видит свою задачу в том, чтобы "приблизить и закрепить общий успех государства, медиков и ученых, всего российского народа в победе над пандемией на территории страны".

"Являясь одной из крупнейших компаний страны, мы видим свою прямую ответственность за формирование ее будущего. В этот сложный момент мы стараемся приложить помощь нашей организации и ее сотрудников наиболее эффективным образом: как на конкретные проекты по борьбе с коронавирусом в российских регионах, так и на создание и производство вакцин и лекарств от инфекции и обеспечение их доступности для россиян. Отдельно я хотел бы поблагодарить каждого сотрудника и акционера Сбербанка за добровольные пожертвования и личное участие в борьбе с пандемией", - цитируют в пресс-службе председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичПандемия коронавируса нового типа
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