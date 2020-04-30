Росимущество предоставило льготы по аренде на сумму 144 млн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Территориальные органы Росимущества предоставили льготы арендаторам в наиболее пострадавших отраслях хозяйственной деятельности на сумму 144 млн рублей в рамках программы антикризисной помощи бизнесу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"На сегодняшний день в территориальные органы Росимущества поступило более 650 обращений от предпринимателей. Уже заключено 361 дополнительное соглашение о предоставлении льгот арендаторам в наиболее пострадавших отраслях хозяйственной деятельности. Размер оказанной поддержки составил 144 млн рублей", - говорится в сообщении.

По состоянию на 27 апреля 2020 года в территориальные органы Росимущества поступило 396 обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства. Было заключено 187 дополнительных соглашений на общую сумму 88,6 млн руб.

Как сообщалось ранее, Минфин совместно с Росимуществом подготовил дополнительные меры поддержки арендаторов федерального имущества, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций. В частности, предусматривается предоставление льгот социально ориентированным НКО, включенным в реестр некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, по уплате арендных платежей по договорам аренды федерального имущества по аналогии с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Предлагается усилить контроль федеральных органов исполнительной власти за предоставлением подведомственными им учреждениями и предприятиями мер поддержки арендаторам федерального имущества. Кроме того, необходимо будет предоставлять в Росимущество информацию о заключении соответствующих дополнительных соглашений с арендаторами федерального имущества в течение суток с момента подписания дополнительного соглашения с арендатором.