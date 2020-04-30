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Airbus адаптирует гражданские самолеты для перевозки грузов

Это поможет обеспечить бесперебойную работу авиакомпаний и уменьшить глобальную нехватку предложений по грузоперевозкам, считают в компании

ПАРИЖ, 30 апреля. /ТАСС/. Европейская авиакосмическая корпорация Airbus разрабатывает модификацию для самолетов A330 и A350, которая даст возможность использовать их в грузоперевозках. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике компании.

"Airbus разрабатывает модификацию для самолетов семейства A330 и A350, которая позволит авиакомпаниям устанавливать грузовые паллеты непосредственно на направляющие кресел на полу салона после удаления сидений эконом-класса", - отметили в компании. Там указали, что подобное решение поможет обеспечить бесперебойную работу авиакомпаний и уменьшить глобальную нехватку предложений по грузоперевозкам в связи с приостановкой использования дальнемагистральных самолетов из-за пандемии коронавируса.

"Кроме того, это поможет отрасли удовлетворить высокий спрос на гуманитарные рейсы для быстрой перевозки большого количества медицинского оборудования и других предметов снабжения на большие расстояния", - добавили в компании.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

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