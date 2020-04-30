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Рост ВВП России в марте замедлился до 0,9% после 2,8% в феврале

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. ВВП России в марте вырос на 0,9% в годовом выражении после роста на 2,8% в феврале, основное сдерживающее влияние оказало ухудшение мировой конъюнктуры на фоне снижения цен на сырье и введения карантинных ограничений в странах - торговых партнерах РФ, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности за I квартал 2020 года".

Положительный вклад в рост ВВП в марте внесла торговля (1 процентный пункт) и сектор услуг (0,3 п.п.), а вот вклад промпроизводства и строительства оказался околонулевым.

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Спад грузооборота в России в марте стал максимальным за пять лет
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