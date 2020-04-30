Ассоциация инновационных регионов до конца недели представит в кабмин антикризисные меры

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) соберет предложения субъектов по восстановлению экономики после пандемии и направит их в кабмин до конца недели. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор АИРР, в которую входят 17 российских регионов, Иван Федотов.

"Мы провели совещание на уровне глав субъектов, входящих в АИРР, сейчас готовим предложения по антикризисным мерам, на этой неделе направим их [в правительство РФ]. Мы готовы предложить консолидированные мнения наших регионов по поддержке бизнеса, преференциальных территорий (особых экономических зон, территорий опережающего развития), направить предложения по взаимодействию с институтами развития в части смягчения правил. Мы считаем, что сейчас государство должно обеспечить максимальную свободу для предпринимателей", - сказал Федотов.

В частности, в АИРР считают важным поддержать в условиях пандемии все действующие предприятия. Для этого ассоциация предложит субсидировать работодателям расходы на приобретение средств дезинфекции и защиты. "Крупные организации, промышленные предприятия сейчас тратят большие деньги на приобретение этих средств. Расходы на средства дезинфекции нужно субсидировать или, допустим, вычитать из налоговой базы", - пояснил Федотов.

При этом, по его словам, отдельные меры поддержки потребуются малому и среднему бизнесу. В АИРР предлагают упростить процедуру госзакупок у МСП, ввести мораторий на сбор налогов у предпринимателей, у которых отсутствует доход из-за пандемии, и на время установить дополнительные налоговые льготы. "Это снижение ставки НДС или даже обнуление для наиболее пострадавших отраслей. Я, в первую очередь, имею в виду сферу гостеприимства. Если мы хотим восстановить общественное питание в стране, то НДС надо на какой-то период заморозить, иначе не с кого будет собирать налоги", - пояснил эксперт.

Федотов добавил, что необходимо также дополнительно поддержать транспортные, сельскохозяйственные организации, компании ЖКХ и энергетического комплекса. Он отметил, что последние сейчас недополучают доходы, которые должны были направить на ремонт сетей. "Для того, чтобы управляющие компании не разорились, государству нужно субсидировать им издержки любыми механизмами. Нужно учитывать, что лето - период ремонтов. Нельзя допустить, чтобы денег на них не хватило. Не забывайте, что отопительный сезон никто не отменит", - сказал он.