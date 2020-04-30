"Роснефть" в рамках buyback приобрела еще 20 тыс. акций и 250 тыс. GDR

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" в рамках программы buyback приобрела еще 20 тыс. обыкновенных акций и 250 тыс. глобальных депозитарных расписок, говорится в сообщении компании.

Стоимость выкупленных акций и расписок оценивается в $1,2 млн.

Бумаги приобретаются на "дочку" "Роснефти" - компанию "РН-Капитал". Банком-агентом выступает UBS. На текущий момент в распоряжении "РН-Капитала" находятся 17,085 тыс. 540 обыкновенных акций и 13,229 тыс. 322 GDR.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение об изменении параметров обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти, с этого же дня компания приступила к buyback.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.