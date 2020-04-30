Власти Петербурга планируют сократить расходы на капремонт и благоустройство в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга планирует сократить на 89% финансирование адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов города, рассчитанной на 2020 год, до 330 млн рублей, а также на 48% - адресные программы по благоустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений, до 2,4 млрд рублей с сохранением объемов работ по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета финансов.

Корректировка финансовых параметров направлена на приоритизацию расходов городского бюджета и уточнение доходной базы в связи с экономической ситуацией, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции.

"Планируется сократить на 89% финансирование адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов и на 48% адресную программу по благоустройству [и охране окружающей среды], а также программу по переустройству и восстановлению объектов зеленых насаждений на 48%", - сказала собеседница агентства.

При этом власти Санкт-Петербурга сохраняют финансирование проектов по благоустройству в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", проектов-победителей городских конкурсов "Родной район" и "Твой бюджет". Основная часть планируемых к сокращению расходов касается разработки проектно-сметной документации будущих проектов.

Практически в полном объеме в бюджете сохранены расходы на содержание и текущий ремонт дорог, что связано, прежде всего, с необходимостью сохранения занятости на предприятиях дорожной сферы и выполнения задач нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Власти Петербурга подготовили проект корректировок городского бюджета на 2020 год, согласно которым, дефицит городской казны будет зафиксирован на уровне 104 млрд рублей. Покрывать дефицит бюджета планируется за счет выпуска облигаций и привлечения кредитов. Уже проведено доразмещение облигаций на 25 млрд рублей, остальные средства (75 млрд рублей) будут привлекать во второй половине этого года. Доходы бюджета сокращаются на 101,8 млрд рублей: с 674,9 млрд рублей до 573,1 млрд рублей, или на 15%), расходы сокращаются на 50,6 млрд рублей (с 727,7 млрд руб. до 677,1 млрд рублей, или на 7%).