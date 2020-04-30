Власти Удмуртии начнут субсидировать кредиты в коммерческих банках для предпринимателей

ИЖЕВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики выделят более 100 млн рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, которые бизнесмены будут брать в коммерческих банках на развитие бизнеса, сообщил в четверг на своей странице в Instagram первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"Важная мера поддержки, мы отдельно о ней расскажем, глава республики принял решение о запуске новой программы субсидирования процентной ставки по кредитам малого бизнеса в банках и выделении на это более 100 млн рублей. Это новая мера поддержки, ранее ее не было в республике", - сказал Свинин.

По его словам, предпринимателям начнут субсидировать кредиты, взятые в том числе на пополнение оборотных средств.

"Если вы берете новый кредит в коммерческом банке, который будет связан с развитием вашего бизнеса, если вы видите перспективу в этом развитии, если вам нужны деньги на пополнение оборотных средств, вы видите для себя новые экспортные рынки, либо рынки за пределами республики, вы готовы расширяться, то мы - правительство республики - будем субсидировать вам эту процентную ставку, то есть она будет не 10%, а будет, условно, 6% годовых", - сказал Свинин.

Он отметил, что порядок получения субсидии будет опубликован в начале мая.