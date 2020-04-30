Министры цифрового развития G20 указали на роль технологий в борьбе с коронавирусом

ТАСС, 30 апреля. Представители министерств цифрового развития "Большой двадцатки" в итоговом заявлении подчеркнули многообещающую роль цифровых технологий в совместной борьбе с новым коронавирусом. Документ опубликован в четверг на сайте G20.

Делегаты договорились проводить работу с бизнесом, в частности, с провайдерами телекоммуникационных услуг, для создания максимально инклюзивного доступа к цифровым услугам, в особенности в слаборазвитых районах.

Кроме того, представители решили усилить обмен информацией по теме, касающейся коронавируса, и "использовать все цифровые средства в нашем распоряжении <...>, чтобы ускорить прогресс разработки, производства и внедрения лекарств и вакцин", а также медицинского оборудования и средств защиты от коронавируса.

Участники встречи также договорились совместно использовать все возможности для борьбы с вредоносной киберактивностью, и способствовать тому, чтобы онлайн-платформы публиковали достоверную информацию и боролись с дезинформацией, соблюдая при этом принцип свободы самовыражения.

"Для достижения незамедлительного прогресса в этих сферах, которого требует текущий кризис, мы стимулируем обмен практиками, уроками и решениями в борьбе с COVID-19 среди стран G20", - указали представители, отметив, что это поможет государствам определять общие вызовы и проверенные мероприятия государственной политики для максимального снижения негативного влияния коронавируса на разные страны и регионы, в особенности развивающиеся.

Отвечает интересам России

Глава российской делегации, заместитель главы Минкомсвязи РФ Максим Паршин оценил итоги встречи как положительные и отметил, что итоговое заявление в полной мере отвечает интересам России. Он рассказал, что делегаты из РФ "представили свой передовой опыт по реализации различных проектов, позволяющих российским гражданам в определенной мере компенсировать вынужденные ограничения, связанные с эпидемией".

По его словам, в официальном заявлении Россия подчеркнула роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией, а также "в противостоянии новым вызовам и угрозам здоровью граждан всего мира".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.