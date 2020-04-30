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Российский экспортный центр и Евразийский банк договорились о поддержке предприятий ЕАЭС

Программа предусматривает финансирование экспорта товаров, работ и услуг, произведенных в России в другие государства - участники ЕАБР

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и Евразийский банк развития (ЕАБР) запускают совместную программу поддержки предприятий стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в сообщении РЭЦ.

"РЭЦ и ЕАБР договорились о запуске совместной кредитной программы, о чем сторонами был подписан соответствующий меморандум", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в РЭЦ, программа предусматривает финансирование экспорта товаров, работ и услуг, произведенных в Российской Федерации в другие государства - участники ЕАБР: Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Заемщикам будут предоставлены льготные условия с привлечения финансирования Евразийского банка развития и РЭЦ.

"Целью запуска программы является поддержка экономической стабильности и сохранение спроса на товары, работы и услуги в государствах - участниках ЕАБР, а также предупреждение падения торгового оборота между странами ЕАЭС в результате пандемии COVID-19, что в условиях ухудшения общей экономической ситуации в мире становится задачей первостепенной важности", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

Она также отметила, что подписанный меморандум том числе предусматривает подготовку и финансирование инвестиционных проектов в области инфраструктуры, энергетики, машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, агропромышленного комплекса, информационных технологий и других. Кроме того, документ предполагает организацию предоставления страховой поддержки в целях страхования предпринимательских и политических рисков инвесторов и кредиторов по таким проектам.

"Подписанный документ полностью соответствует логике действий Евразийского банка развития в условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции - наращивание темпа работы в наших странах для скорейшей стабилизации экономической ситуации и их поступательного развития. Привлечение на этом пути компетенций нашего партнера - Российского экспортного центра - поможет поддержать товарооборот стран - членов ЕАБР с Российской Федерацией", - отметил председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

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