{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия готова поделиться с Сербией опытом в сфере промышленности и цифровизации

Избранный 30 апреля главой Делового совета по сотрудничеству с Сербией при ТПП России Павел Ливинский также отметил, что в двустороннем сотрудничестве наиболее значимыми сферами являются энергетика и транспорт

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российская Федерация может поделиться с Сербией стратегическим опытом и наработками в области промышленности, цифровизации, здравоохранения, науки и образования. Об этом сообщил глава "Россетей" и председатель Делового совета по сотрудничеству с Сербией при Торгово-промышленной палате России Павел Ливинский.

"В двустороннем сотрудничестве наиболее значимыми сферами являются энергетика и транспорт, но необходимо расширять связи и по другим направлениям. Россия может поделиться стратегическим опытом и наработками в области промышленности, цифровизации, здравоохранения, науки и образования", - сказал Ливинский, слова которого приводятся в сообщении "Россетей".

Ливинский 30 апреля единогласно избран председателем Делового совета по сотрудничеству с Сербией при ТПП России.

В новой должности Ливинскому предстоит укрепить и расширить стратегическое партнерство между деловыми кругами России и Сербии, уточнили в компании.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко отметил, что российско-сербские торгово-экономические отношения традиционно остаются доверительными и взаимовыгодными, а в нынешних условиях стимулирование деловой активности и кооперации бизнеса с обеих сторон приобретает еще более важное значение.

Заседание совета прошло в режиме видеосвязи с участием, в том числе, представителей ТПП России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, ТПП России в Сербии и Черногории.

Теги
ЧерногорияРоссияСербияЛивинский, Павел Анатольевич
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
S&P считает, что денежные резервы Москвы позволят компенсировать сокращение доходов
По данным аналитиков, к январю 2020 года правительство Москвы аккумулировало денежные средства в размере более 1 трлн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС