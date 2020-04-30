Россия готова поделиться с Сербией опытом в сфере промышленности и цифровизации

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российская Федерация может поделиться с Сербией стратегическим опытом и наработками в области промышленности, цифровизации, здравоохранения, науки и образования. Об этом сообщил глава "Россетей" и председатель Делового совета по сотрудничеству с Сербией при Торгово-промышленной палате России Павел Ливинский.

"В двустороннем сотрудничестве наиболее значимыми сферами являются энергетика и транспорт, но необходимо расширять связи и по другим направлениям. Россия может поделиться стратегическим опытом и наработками в области промышленности, цифровизации, здравоохранения, науки и образования", - сказал Ливинский, слова которого приводятся в сообщении "Россетей".

Ливинский 30 апреля единогласно избран председателем Делового совета по сотрудничеству с Сербией при ТПП России.

В новой должности Ливинскому предстоит укрепить и расширить стратегическое партнерство между деловыми кругами России и Сербии, уточнили в компании.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко отметил, что российско-сербские торгово-экономические отношения традиционно остаются доверительными и взаимовыгодными, а в нынешних условиях стимулирование деловой активности и кооперации бизнеса с обеих сторон приобретает еще более важное значение.

Заседание совета прошло в режиме видеосвязи с участием, в том числе, представителей ТПП России, Минпромторга России, Минэкономразвития России, ТПП России в Сербии и Черногории.