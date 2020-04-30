АКРА не ожидает в 2020 году роста дополнительных ненефтегазовых доходов в бюджет России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не ожидает в 2020 году роста дополнительных ненефтегазовых доходов в бюджет РФ, говорится в аналитическом комментарии организации.

"[Бюджетное] правило даже в условиях рецессии не предусматривает увеличения расходов в размере, превышающем дополнительные ненефтегазовые доходы и дополнительные поступления от приватизации (Бюджетный кодекс РФ, статья 213). АКРА не ожидает в 2020 году подобных доходов или поступлений, за исключением возврата части расходов на покупку акций ПАО "Сбербанк" (0,9% ВВП)",- говорится в материале.

В структуре бюджетной поддержки экономики страны в условиях пандемии преобладают налоговые послабления и госгарантии, что составляет около 2,4% ВВП, тогда как прямые дополнительные расходы бюджета оцениваются менее чем в 0,4% ВВП. В целом в РФ фискальный пакет мер поддержки составляет 2,6-2,8% ВВП, а с учетом совокупных выпадающих доходов эта сумма превышает 5,5% ВВП.

При этом, в Telegram-канале агентства говорится, что в мире фискальные меры относительно ВВП составляют от 0,2% до 36,6%.

В структуре фискальных мер поддержки рассмотренных агентством стран (США, Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Япония, Китай, Южная Корея, Бразилия, Россия, Казахстан и Белоруссия) значительная доля приходится на госгарантии. Фискальные пакеты, как правило, состоят из трех частей - прямые расходы бюджета, госгарантии и поддержание ликвидности. "Прямые бюджетные расходы непосредственно приводят к увеличению дефицита, налоговые послабления, включая социальные выплаты (отсрочки и аннулирования), - лишь отчасти, тогда как государственные гарантии и меры по поддержанию ликвидности частного сектора потенциально влекут за собой увеличение расходов в будущем", - отмечают аналитики.