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Пандемия коронавируса нового типа

S&P считает, что денежные резервы Москвы позволят компенсировать сокращение доходов

По данным аналитиков, к январю 2020 года правительство Москвы аккумулировало денежные средства в размере более 1 трлн рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москва обладает достаточными резервами для компенсации потерь в доходах из-за пандемии и введенных ограничений. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P.

"Москва (ВВВ-/стабильный) располагает достаточными резервами, которые позволят городу компенсировать влияние ожидаемого сокращения доходов вследствие рецессии в экономике, обусловленной распространением пандемии коронавируса в 2020 году", - говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков, к январю 2020 года правительство Москвы аккумулировало денежные средства в размере более 1 трлн рублей и город будет расходовать накопленные остатки на счетах, прежде чем привлекать финансирование на рынках капитала.

Дефицит бюджета Москвы в этом году может составить 350-450 млрд рублей, или 15-20% доходов в зависимости от характера и длительности периода сокращения налоговых доходов и возможного сокращения расходов, считают аналитики. Позитивным фактором, по их мнению, является низкий уровень долга Москвы, который сопоставляет менее 5% совокупных доходов (выпуск облигаций в размере 30 млрд рублей со сроком погашения в 2022 году)

29 апреля заммэра Москвы Владимир Ефимов, возглавляющий оперативный штаб по экономическому развитию, сообщил, что городской бюджет недополучит около 600 млрд руб. в этом году из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Если заявленное снижение налоговых доходов в размере 600 млрд рублей не будет сопровождаться соответствующим сокращением расходов, столица исполнит бюджет с дефицитом в размере примерно 1 трлн руб., прогнозируют эксперты. "Последняя редакция закона о бюджете города Москвы на 2020 год предполагает дефицит в размере 351 млрд рублей. В основе этих допущений значительный рост налоговых доходов - на 11% и увеличение совокупных расходов - на 17%. По нашим оценкам, скоро должна появиться новая редакция закона о бюджете, учитывающая снижение ожиданий в отношении налоговых поступлений в 2020 году", - считают в агентстве.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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