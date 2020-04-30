СФ просит не облагать налогом доходы от неуплаты процентов на время "кредитных каникул"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации направил в правительство РФ предложения для третьего пакета мер экономической поддержки в период пандемии, где в том числе есть инициатива освободить от налогов доходы, возникшие от неуплаты гражданами процентов на время "кредитных каникул". Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, которого в четверг цитирует пресс-служба палаты.

"Многие представленные нами ранее меры уже учтены правительством. Очередные предложения направлены на поддержку граждан, платежеспособного спроса, пострадавших отраслей экономики и системнозначимых предприятий", - сказал Журавлев.

"В связи с введением механизма кредитных каникул в документе предлагается исключить налогообложение возникающих у граждан доходов от неуплаты процентов в течение льготного периода, внести необходимые нормативные изменения для расширения возможностей многодетных семей претендовать на государственную компенсацию ипотечных кредитов, а также расширить перечень организаций, которым разрешено снизить зарплатные налоги", - подчеркнул вице-спикер.

Он добавил, что в документе Совфеда также отражены предложения по опережающим закупкам для нужд государства с целью поддержки производителей РФ, ускорению прохождения денежных средств от крупных компаний-производителей к поставщикам комплектующих для поддержания большего количества предприятий.

"Среди предлагаемых мер также стимулирование использования инструмента факторинга, законодательный механизм создания фонда пострадавших от кризиса активов, в рамках которого предоставляется возможность передачи таких активов с условием их обязательного последующего выкупа. В связи с необходимостью поддержать бюджеты отдельных регионов предложено снять действующие ограничения на привлечение дополнительного финансирования за счет снижения установленных к субъектам требований", - отметил Журавлев.

По его словам, сенаторы предлагают предусмотреть возможность государственных гарантий региональным предприятиям на межрегиональном уровне, а также расширить перечень получателей субсидии на пополнение оборотных средств, включая региональные системнозначимые организации. Кроме того, правительству предлагается предусмотреть идентификацию выручки малого и среднего бизнеса по видам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), чтобы обеспечить целевое направление поддержки в конкретные наиболее пострадавшие от пандемии отрасли.