{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ просит не облагать налогом доходы от неуплаты процентов на время "кредитных каникул"

Кроме того, правительству предлагается предусмотреть идентификацию выручки малого и среднего бизнеса по видам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации направил в правительство РФ предложения для третьего пакета мер экономической поддержки в период пандемии, где в том числе есть инициатива освободить от налогов доходы, возникшие от неуплаты гражданами процентов на время "кредитных каникул". Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, которого в четверг цитирует пресс-служба палаты.

"Многие представленные нами ранее меры уже учтены правительством. Очередные предложения направлены на поддержку граждан, платежеспособного спроса, пострадавших отраслей экономики и системнозначимых предприятий", - сказал Журавлев.

"В связи с введением механизма кредитных каникул в документе предлагается исключить налогообложение возникающих у граждан доходов от неуплаты процентов в течение льготного периода, внести необходимые нормативные изменения для расширения возможностей многодетных семей претендовать на государственную компенсацию ипотечных кредитов, а также расширить перечень организаций, которым разрешено снизить зарплатные налоги", - подчеркнул вице-спикер.

Он добавил, что в документе Совфеда также отражены предложения по опережающим закупкам для нужд государства с целью поддержки производителей РФ, ускорению прохождения денежных средств от крупных компаний-производителей к поставщикам комплектующих для поддержания большего количества предприятий.

"Среди предлагаемых мер также стимулирование использования инструмента факторинга, законодательный механизм создания фонда пострадавших от кризиса активов, в рамках которого предоставляется возможность передачи таких активов с условием их обязательного последующего выкупа. В связи с необходимостью поддержать бюджеты отдельных регионов предложено снять действующие ограничения на привлечение дополнительного финансирования за счет снижения установленных к субъектам требований", - отметил Журавлев.

По его словам, сенаторы предлагают предусмотреть возможность государственных гарантий региональным предприятиям на межрегиональном уровне, а также расширить перечень получателей субсидии на пополнение оборотных средств, включая региональные системнозначимые организации. Кроме того, правительству предлагается предусмотреть идентификацию выручки малого и среднего бизнеса по видам ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), чтобы обеспечить целевое направление поддержки в конкретные наиболее пострадавшие от пандемии отрасли.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
S&P считает, что денежные резервы Москвы позволят компенсировать сокращение доходов
По данным аналитиков, к январю 2020 года правительство Москвы аккумулировало денежные средства в размере более 1 трлн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС