Назима Эфендиева назначили генеральным директором "Металлоинвеста"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора - коммерческий директор горно-металлургического холдинга "Металлоинвест" Назим Эфендиев назначен генеральным директором УК "Металлоинвест", сообщила пресс-служба компании.

27 апреля стало известно о смерти гендиректора УК "Металлоинвест" Андрея Варичева от пневмонии в возрасте 52 лет. Эфендиев был назначен исполняющим обязанности.

"Компания "Металлоинвест" объявляет о назначении Назима Эфендиева генеральным директором управляющей компании "Металлоинвест". Он будет совмещать обязанности первого заместителя генерального директора - коммерческого директора", - говорится в сообщении.

Председатель совета директоров "Металлоинвеста" Иван Стрешинский, слова которого приводит пресс-служба компании, отметил, что Эфендиев глубоко знает бизнес-процессы компании и обладает большим управленческим опытом. "Он внес большой вклад в становление и развитие "Металлоинвеста", проработав почти два десятилетия вместе с Андреем Варичевым. Уверен, что команда во главе с Назимом Эфендиевым обеспечит устойчивую работу "Металлоинвеста" в период турбулентности в мировой экономике и продолжит реализацию проектов, нацеленных на дальнейшее укрепление его рыночных позиций", - подчеркнул Стрешинский.

Эфендиев родился в 1963 году в Баку, с 2001 года в разное время работал в "Уральской стали", а затем в "Металлоинвесте". Должность первого заместителя генерального директора - коммерческого директора УК "Металлоинвест" Эфендиев занимал с 2012 года.

Компания "Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на глобальном рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 14 млрд т. Холдинг объединяет активы АО "Лебединский ГОК", ПАО "Михайловский ГОК", АО "Оскольский электрометаллургический комбинат", АО "Уральская сталь".