Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на данных Минторга США о потребительских расходах

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг к концу торгов продемонстрировали негативную динамику. Как отметила газета The Wall Street Journal, основное влияние на настроения участников рынка оказали данные Министерства торговли США о сокращении в марте уровня потребительских расходов на 7,5%, что стало самым значительным снижением этого показателя с 1959 года.

Как следует из информации на сайте биржи, в последнюю минуту сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 297,16 пункта (1,21%), до отметки 24 336,70. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 27,96 пункта (0,95%) и оказался на отметке 2 911,55 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 29,61 пункта (0,33%), до 8 885,10 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в конце дня выросла до $18,84 за баррель. Как отметила в этой связи телекомпания CNN, участники рынка рассчитывают на то, что период беспрецедентного по масштабам снижения цен на нефть, возможно, остался в прошлом.

"Росту цен на нефть способствовали надежды на то, что в мире будут постепенно ослаблять ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса", - привела CNN оценку, изложенную в распространенной в четверг аналитической записке экспертов из RBC Capital Markets.