Уникальный национальный стандарт для питьевого водоснабжения вступает в силу в России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Национальный стандарт, контролирующий качество реагента для очистки водопроводной воды и не имеющий мировых аналогов, вступает силу в России. ГОСТ Р на реагент водоподготовки полиоксихлорид алюминия является добровольным и вводится в действие с 1 мая 2020 года, сообщили ТАСС в Росстандарте.

"Данный стандарт впервые позволил объединить в одном документе требования к производству полиоксихлорида алюминия из различных типов исходного сырья, отсекая отходы и вторичный алюминий, не допустимые для целей питьевой водоподготовки. Также предложено проведение текущего и расширенного входного контроля показателей качества коагулянтов группы полиоксихлорида алюминия, позволяющие гарантированно предотвратить попадание примесей в подготовленную питьевую воду", - сообщили в Росстандарте.

Документ, в частности, запрещает использовать вторичное сырье для производства реагента, формирует единые требования к качеству реагента и остаточному содержанию примесей, регулирует процесс контроля качества и методики выполнения измерений.

"При разработке национального стандарта была подробно изучена действующая в России нормативная база в части обеспечения безопасности и качества водоподготовки, а также международный опыт нормирования полиоксихлорида алюминия", - отметили в ведомстве.

В Росстандарт пояснили, что реагент используется для осветления или удаления поверхностных источников примесей из воды для централизованного водоснабжения городов - миллионников. Ведомство планирует также в будущем разработать международный стандарт качества этого реагента.