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ФНС запускает пилотный проект в пяти регионах по электронному приему жалоб от бизнеса

Участие примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская и Нижегородская области, Республика Алтай

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) запускает пилотный проект по приему жалоб от компаний и индивидуальных предпринимателей в электронной форме. Его участниками станут пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская и Нижегородская области, Республика Алтай, следует из материалов ФНС.

"Крупнейшие налогоплательщики могут направить жалобу по телекоммуникационным каналам связи (через электронную почту - прим. ТАСС), если они не согласны с актами межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2 и ее подведомственных налоговых органов", - отмечается в материалах.

Инспекция №2, согласно данным на сайте ФНС, осуществляет налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков, основным видом экономической деятельности которых является добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, оптовая торговля нефтью, транспортировка нефти и тому подобное.

Пилотный проект продлится два месяца. С 1 июля прием и получение решений по жалобам в электронном виде распространится на всю территорию страны.

Согласно процедуре, жалоба формируется в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и в электронной форме направляется в налоговый орган. Если нет оснований для отказа, то этот орган формирует квитанцию о приеме электронного документа и направляет ее подавшему жалобу. Если есть основания для отказа в приеме жалобы - информирует через соответствующее уведомление.

Налоговый орган, принявший жалобу, перенаправляет ее на рассмотрение в вышестоящий орган, который выносит решение, а затем по обратной цепочке доводит ответ до заявителя.

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