На Украине ввели в действие пошлины на ряд марок российского угля

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Решение украинского правительства о применении специальной пошлины в размере 65% на некоторые марки угля из РФ начало действовать на Украине. Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабинета министров, эта пошлина применяется для всех типов угля, кроме антрацитового (независимо от цели ввоза), битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам для использования в металлургической и коксохимической промышленности. Кроме того, она не будет применяться в отношении битуминозного, коксующегося и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35 процентов для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

В постановлении сказано, что документами, которые свидетельствуют о цели использования угля, являются внешнеэкономические договоры или договоры поставки на территории Украины. При этом сторонами договоров должны выступать предприятия металлургической, коксохимической промышленности или производители тепловой или электрической энергии.

В марте этого года украинское правительство принимало решение о введении пошлины на уголь из РФ в размере 65% с 15 апреля, однако позже было решено отсрочить начало действия пошлины до 1 мая. В 2019 году доля России в поставках каменного угля и антрацита составляла более 58%. Всего в прошлом году на Украину импортировано угля на 2,8 млрд долларов. В настоящее время на Украине наблюдается профицит угля определенных марок, которые используется в энергетике, из-за трудностей с его реализацией ряд угольных предприятий вынужденно приостановили работу.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. С 1 августа 2019 года на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа.