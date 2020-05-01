Bloomberg: Boeing выпустит облигации на сумму $25 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Корпорация Boeing выпустит облигации на сумму $25 млрд для привлечения средств в условиях пандемии. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg .

Две катастрофы за полгода. Чем крушение лайнера 737 MAX 8 обернулось для Boeing

По данным источников агентства, руководство компании старается увеличить ликвидность в условиях кризиса, вызванного резким спадом пассажирских авиаперевозок и приостановкой эксплуатации после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX.

Ранее агентство Reuters отмечало, что Boeing рассчитывает привлечь за счет эмиссии долговых обязательств не более 10 млрд долларов. В среду глава корпорации Дэвид Кэлхун объявил, что Boeing ради экономии средств сократит на 10% штат сотрудников по всему миру.

По данным Reuters, Boeing также изучает возможность оформить заявку на получение финансовой помощи в рамках федеральной программы поддержки системообразующих предприятий, играющих важную роль в обеспечении национальных интересов США. Министр финансов страны Стивен Мнучин в воскресенье в эфире телеканала Fox News исключил возможность прямой финансовой поддержки крупных американских компаний.