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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Bloomberg: Boeing выпустит облигации на сумму $25 млрд

По данным агентства, компания старается увеличить ликвидность в условиях кризиса, вызванного спадом пассажирских авиаперевозок и приостановкой эксплуатации после двух авиакатастроф Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX 8 AP Photo/Ted S. Warren
Описание
Boeing 737 MAX 8
© AP Photo/Ted S. Warren

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Корпорация Boeing выпустит облигации на сумму $25 млрд для привлечения средств в условиях пандемии. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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По данным источников агентства, руководство компании старается увеличить ликвидность в условиях кризиса, вызванного резким спадом пассажирских авиаперевозок и приостановкой эксплуатации после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX.

Ранее агентство Reuters отмечало, что Boeing рассчитывает привлечь за счет эмиссии долговых обязательств не более 10 млрд долларов. В среду глава корпорации Дэвид Кэлхун объявил, что Boeing ради экономии средств сократит на 10% штат сотрудников по всему миру.

По данным Reuters, Boeing также изучает возможность оформить заявку на получение финансовой помощи в рамках федеральной программы поддержки системообразующих предприятий, играющих важную роль в обеспечении национальных интересов США. Министр финансов страны Стивен Мнучин в воскресенье в эфире телеканала Fox News исключил возможность прямой финансовой поддержки крупных американских компаний.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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