CNN: в США один из крупнейших мясокомбинатов временно закрылся на дезинфекцию

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Американская компания Tyson Foods приостановила работу своего мясокомбината в штате Небраска на четыре дня для проведения дезинфекции всего предприятия и взятия анализов у сотрудников на коронавирус нового типа. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN .

По ее данным, предприятие Tyson Foods в городе Дакота-Сити (штат Небраска) закрыто с 1 мая по 4 мая. Мясокомбинат специализируется на переработке говядины и является одним из крупнейших в США. На сайте компании указывается, что это предприятие, на котором "заняты 4,3 тыс. человек, обычно выпускает в сутки достаточно говядины, чтобы прокормить 18 млн человек".

Управление здравоохранения штата Миссури в четверг информировало о выявлении коронавируса у 126 работников предприятия по переработке свинины компании Triumph Foods в Сент-Джозефе. Инфицированным предписано самоизолироваться и обратиться к врачам. Власти штата направили врачей на мясокомбинат для тестирования остальных 2 тыс. работников и выявления круга контактировавших с ними лиц. Предприятие сократило выпуск продукции из-за снижения численности персонала.

CNN передает, что многие фермеры лишены возможности отправлять скот на бойни ввиду закрытия ряда крупных мясоперерабатывающих заводов и вынуждены усыплять животных. Компания JBS USA в четверг сообщила, что ввиду критической ситуации вывела на работу в штате Миннесота 20 сотрудников, чтобы "помочь животноводам гуманно умерщвлять до 13 тыс. свиней в день". Туши планируется отвозить на свалки пищевых отходов или перерабатывать в компост.

Комбинат JBS USA в Уортингтоне (штат Миннесота) был временно закрыт полторы недели назад из-за выявления коронавируса у около 500 работников. Предприятие перерабатывало до 20 тыс. туш свиней в день. В США временно закрыты более 10 мясокомбинатов, у работников которых было выявлено заболевание, вызываемое новым коронавирусом. В их число вошли предприятия компании Tyson Foods в штате Айова, Smithfield Foods в Южной Дакоте и Иллинойсе и ряд других.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля подписал указ об обеспечении продовольственной безопасности, направленный на содействие работе предприятий мясной промышленности. Основой для указа послужил закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953). Трамп фактически обязал мясоперерабатывающие предприятия продолжать работу в условиях пандемии. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,067 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 62 870 человек.