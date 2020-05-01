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Пандемия коронавируса нового типа

Российские автодилеры потеряли в апреле около 280 млрд рублей выручки из-за пандемии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российские автодилеры в апреле недополучили около 280 млрд выручки из-за кризиса в отрасли, вызванного пандемией коронавируса, сообщил ТАСС президент президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.

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"Примерно 3 трлн [рублей] - оборот отрасли в год, делим на 12 [месяцев] - получаем выручку в месяц. Порядка 300 млрд [рублей] приходится на апрель точно. Соответственно, размер недополученной выручки за месяц - это порядка 300 млрд [рублей], из которых что-то будет, потому что сервисы работают, в отдельных регионах продаются машины. Но поток на сервисы сильно сильно упал, потому что есть проблемы с ограничением передвижения граждан и с тем, что они в принципе боятся ездить. Поэтому если из 300 млрд [рублей] по месяцу выручка соберется в 20-30 [млрд рублей], то это будет просто шикарно. По месяцу потеряем выручки где-то 280 млрд [рублей], может быть, даже больше", - сказал Мосеев.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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