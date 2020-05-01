{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Nissan намерен в июне возобновить работу своего завода в Великобритании

Завод остановил работу 17 марта

ТОКИО, 1 мая. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan намерен в начале июня возобновить производство на своем автомобильном заводе в Великобритании, который является крупнейшим в стране. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Завод Nissan в городе Сандерленд на севере Англии остановил работу 17 марта из-за распространения нового коронавируса. Он производил около 350 тыс. автомобилей в год.

Кроме того, автоконцерн планирует 4 мая возобновить производство на своем заводе в Испании, который прекратил выпуск автомобилей 22 марта из-за угрозы инфицирования рабочих. Расположенное в Барселоне предприятие рассчитано на производство 200 тыс. автомобилей в год.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
В США успешно провели новые испытания лайнера Boeing 777X
Первый задействованный в испытаниях самолет находился в воздухе более 100 часов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС