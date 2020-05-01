Кабмин выделил 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 500 млн рублей на дополнительные выплаты россиянам за границей. Соответствующий документ, подписанный 30 апреля, опубликован в пятницу на сайте правительства.

О намерении выделить дополнительные средства на поддержку россиян, оставшихся за рубежом из-за ситуации с коронавирусом, Мишустин заявлял в четверг на заседании кабмина.

"Выделить МИДу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 500 000 тыс. рублей на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имея в виду обеспечение оказания помощи указанным гражданам до момента их возвращения в Российскую Федерацию", - говорится в документе.