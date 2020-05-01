Первый резидент ТОР "Забайкалье" запустил предприятие по производству пеллет

ТАСС, 1 мая. Первый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" - компания "Группа Инновация" - запустил завод по производству пеллет в Чите. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Запустился первый резидент территории опережающего развития "Забайкалье" - завод по производству пеллет. В строительство предприятия вложено больше 60 млн рублей. Он будет перерабатывать 80 тыс. кубометров отходов", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что строительство завода началось в сентябре 2019 года.

На открытии завода присутствовал губернатор Забайкальского края Александр Осипов, он отметил, что производимое на новом заводе топливо поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе. "Новое производство построено полностью на российских технологиях. Надеюсь, что его работа поможет нам вблизи Читы очистить по максимуму все, что требует утилизации после лесообработчиков лесного фонда. Теперь все отходы производства могут направляться сюда для переработки на экологически чистое топливо и использоваться с пользой для дела, для экономики", - приводит пресс-служба слова Осипова.

На предприятии создано 16 рабочих мест, в качестве сырья используются отходы деревопереработки, лесопилок, которые расположены в Забайкальском крае. В дальнейшем инвестор планирует построить новые цеха, масштабировать производство и выйти на экспортные поставки в страны Юго-Восточной Азии. "У компании существуют конкретные планы по продажам в Южной Корее и Японии", - уточнили в пресс-службе.

ТОР "Забайкалье" создана в августе этого года. По данным краевых властей, менее чем за год ее резидентами стали 12 компаний. Общий объем инвестиций составил 127 млрд рублей, при этом предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест.

В числе проектов, которые уже вошли в ТОР, - освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения "Наседкино", строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе. В марте 2020 года стало известно, что границы ТОР будут расширены для двух новых проектов. Потенциальные инвесторы рассчитывают оборудовать комплекс для перевалки и хранения сжиженного природного газа и нефтепродуктов в Забайкальске и наладить в Чите выпуск стальных помольных шаров и лопат для промышленных предприятий и хозяйства.