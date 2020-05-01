Мурманские власти направили в правительство РФ документы на создание ТОР "Столица Арктики"

МУРМАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области направили в правительство РФ проект постановления о создании в регионе территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики", сообщил журналистам в пятницу губернатор области Андрей Чибис.

В начале февраля Минвостокразвития РФ предложило создать ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Если проект будет утвержден, она станет первой ТОР в ведении министерства, расположенной за пределами Дальнего Востока. В конце апреля 2020 года АО "Корпорация Развития Дальнего Востока" (КРДВ) сообщила о том, что пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития.

"В правительство [РФ] внесен проект постановления по созданию ТОР "Столица Арктики". Внесен согласованный всеми ведомствами. Это была детальная и кропотливая, большая работа, которая проводилась все эти месяцы после соответствующего решения на президиуме комиссии по Арктике, которая проходила в Мурманске под руководством Юрия Трутнева. Все эти месяцы мои коллеги работали над этим в очень плотной связке с федеральными ведомствами. Отвечает за эту работу Ольга Кузнецова, замгубернатора", - сказал Чибис.

Губернатор также добавил, что власти обсуждают "набор дополнительных решений с точки зрения, что нужно дополнительно проработать по мурманскому транспортному узлу как хабу".

"Обсудили, приняли решение, как мы дальше движемся с точки зрения детальной отработки дополнительных мощностей при безусловном исполнении ранее заключенного контракта. Стоит задача - с опережением срока это сделать. Мы ведем работу по двум месторождениям на территории Мурманской области, и ведется работа по доработке арктического закона, где учтены интересы малого бизнеса на Крайнем Севере, интересы промышленности. Поправки сформированы, ко второму чтению все процедуры прошли, зафиксированы. Очень ждем принятия этих поправок парламентом", - пояснил глава региона.

О ТОР в Мурманске

В декабре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил подготовить проект постановления о создании ТОР в Мурманской области для реализации программы строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений. По словам Трутнева, такой центр не имеет аналогов. Объем инвестиций в проект составляет 120 млрд рублей, планируется, что будет создано 15 тыс. рабочих мест.

Реализация проекта "Новатэка" по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском началась в 2015 году. Это будет линия по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа, по ремонту и обслуживанию техники для арктических нефтегазоконденсатных месторождений.

ТОР были созданы на Дальнем Востоке в 2015 году, чтобы помочь инвесторам работать с проектами - получать льготы и проходить административные процедуры в упрощенном порядке. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Минвостокразвития РФ функций по развитию Арктики и о переименовании министерства в связи с этим. Подведомственные министерству институты развития также получают полномочия для работы в Арктической зоне.