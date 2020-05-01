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Медведев назвал неэффективной работу служб занятости в некоторых регионах

По инициативе "Единой России" в каждом регионе должна быть создана специальная трудовая комиссия, заявил зампред Совбеза
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Службы занятости и биржи труда в ряде регионов России работают неэффективно, нужно проанализировать реальную ситуацию в сфере обеспечения трудовых прав граждан. Такое мнение в пятницу высказал председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

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По его словам, после окончания пандемии "Единая Россия" должна будет уделить пристальное внимание состоянию служб занятости в регионах России. "К сожалению, в это сложное время далеко не все они работают на должном уровне, в отдельных субъектах губернаторы даже не могли решить элементарные задачи с ними", - сказал Медведев, назвав эту ситуацию недопустимой.

Как отметил председатель партии, работа по повышению эффективности служб занятости имеет огромное значение, "чтобы в будущем они были лучше подготовлены", в том числе к форс-мажорным ситуациям. Медведев попросил президиум генсовета партии вместе с Минтруда, региональными властями, экспертами и общественными объединениями организовать эту работу.

Он добавил, что по инициативе "Единой России" в каждом регионе должна быть создана специальная трудовая комиссия с участием представителей региональной власти, служб занятости, профсоюзов и деловых объединений. "Необходимо будет проанализировать реальную ситуацию, оценить ее не только по количеству людей, которые встали на учет на бирже труда", - сказал зампред Совбеза.

Он отметил, что некоторые безработные не обращаются на биржу труда, так как в ряде регионов эти учреждения работают неэффективно. "Нужно будет собрать всю информацию и разобраться с увольнениями людей и другими проблемами в сфере труда, которые возникли из-за пандемии", - заключил Медведев, отметив, что этим также занимаются правоохранительные органы и органы власти, но и "Единая Россия" должна употребить свое влияние для защиты трудовых прав граждан.

Регулирование трудовых отношений

По словам Медведева, изменения в сфере занятости с учетом цифровизации экономики и на фоне пандемии коронавируса требуют нового взгляда на регулирование трудовых отношений. Он напомнил, что ранее на площадках партии поднималась тема изменений в сфере занятости, обусловленных развитием цифровых технологий, "прорабатывали предложения по новым формам занятости, по корректировке трудового законодательства, вопросы сокращения рабочего времени, обсуждали даже перспективы перехода к четырехдневной рабочей неделе".

"Ситуация с развитием пандемии в мире придает этой работе новый и очень важный импульс", - сказал он. Председатель партии пояснил, что сейчас многие люди перешли в режим удаленной занятости. Кроме того, по его словам, активно осваиваются цифровые технологии, которые с одной стороны предоставляют значительные возможности для самореализации, а с другой - создают для отдельных категорий граждан риски потерять работу и остаться невостребованными.

"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений, и сейчас эта задача перешла из плоскости обсуждения в рабочий режим. Поэтому нужно детально проанализировать тот опыт, который накапливается прямо сейчас, а затем вернуться к вопросам изменения трудового законодательства, чтобы оно стало более современным и отвечало на те вызовы, с которыми столкнулось человечество в 2020 году", - добавил Медведев.

Новые условия труда

Замглавы Совбеза выразил мнение, что новые профессии будут гораздо быстрее приходить на смену старых в условиях пандемии и форс-мажоров такого рода, необходимости в связи с этим вводить ограничительные режимы.

"Эти новые профессии и новые формы занятости, по всей вероятности, станут более востребованы. С другой стороны возникают риски потерять работу и остаться невостребованными в этой ситуации", - сказал он.

Медведев обратил внимание и на то, что технический прогресс стирает грань между трудовой и частной жизнью, "работа в этих условиях может обернуться системной усталостью и хроническим стрессом".

"Наконец, в условиях нестандартных форм занятости далеко не всегда правильно формируются пенсионные права работников, что чревато социальным взрывом в будущем", - добавил председатель партии.

"Неидеальные решения"

Правительство в связи с пандемией вынуждено было "с колес" принять ряд решений в трудовой сфере, они неидеальны, но это обусловлено ситуацией, считает Медведев.

"Мы прекрасно понимаем, что в настоящий момент правительство поставлено в очень сложную ситуацию, ему приходится "с колес" принимать решения, на обсуждение которых, мы думали, может быть уйдет полгода - год, поскольку это не подталкивало в спину", - отметил он.

"Сейчас ситуация абсолютно другая, им пришлось принять целый ряд решений, понятно, что эти решения неидеальные, но это все-таки определенные решения", - добавил председатель "Единой России", подчеркнув, что в дальнейшем нужно будет найти разумный баланс между таким регулированием, вызванным сиюминутными потребностями, и фундаментальными положениями в сфере трудового законодательства.

"Действительно никто из нас в прошлом году не ожидал, что нам в форсированном режиме придется совершенствовать трудовое законодательство", - подчеркнул Медведев. По его словам, сила этого законодательства в том, что оно, с одной стороны, разумно консервативно, с другой - развивается.

"Вот как сейчас нам этот баланс сохранить - это самая сложная задача", - заключил зампред Совбеза.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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