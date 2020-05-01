В РСПП предложили расширить перечень ситуаций для заключения срочных трудовых договоров

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает расширить перечень ситуаций, при которых возможно заключение срочных трудовых договоров. Об этом заявил в пятницу глава РСПП Александр Шохин на онлайн-совещании по вопросам развития трудового законодательства, которое прошло в "Единой России".

По его мнению, "нужно повысить договорную основу трудового законодательства, в частности, предусмотреть повышение роли трудового договора во взаимоотношениях работника и работодателя", причем "в равной степени это касается и коллективного договора". "Многие аспекты [трудовых отношений] можно было бы регулировать не только на уровне трудового законодательства, а на уровне трудовых договоров", - убежден Шохин.

В частности, полагает глава РСПП, целесообразно "расширить перечень ситуаций, при которых возможно заключение срочных договоров, отказаться от определенного ряда ограничений при заключении таких договоров".

Кроме того, продолжил Шохин, речь может идти об изменении условий и порядка предупреждений работников об увольнении по инициативе работодателя, в том числе по экономическим причинам. "Это основание сейчас отсутствует в Трудовом кодексе", - напомнил он.

Также, по словам руководителя РСПП, "необходим пересмотр периода предупреждения [работника об увольнении] и размера выходного пособия в зависимости от стажа работника". "Мы не за то, чтобы сократить компенсацию. Ее можно дифференцировать, [чтобы установить] размер компенсации в зависимости от стажа работника", - пояснил Шохин позицию РСПП.

Гибкость рынка труда и цифровизация

Он также обратил внимание на необходимость существенным образом повысить гибкость рынка труда, в том числе и для определенных категорий работников - молодежи, инвалидов. Речь, по словам Шохина, идет о применении таких форм, как "нестандартный режим работы, гибкое использование рабочего времени, дистанционная работа, удаленная занятость". "В частности, до сих пор мы не можем найти нормативных, правовых оснований для того, чтобы работник работал не просто на дистанционной работе, но сочетал дистанционную и на рабочем месте. Такой, по сути дела, вахтовый [режим работы], но не в удаленных районах, а даже в крупных городах, когда можно было бы сочетать и занятость, и соблюдение санитарно-эпидемиологических ограничений", - отметил он, добавив, что эти вопросы "требуют урегулирования".

Важным направлением, по мнению Шохина, является "цифровизация трудовых отношений". Он напомнил, что в настоящее время, например, внедряется электронная трудовая книжка. "Но мы считаем, что как раз настало то время, когда необязательно сочетать бумажные технологии с цифровыми, надо форсировать переход на цифровые платформы, учитывать их не только в кадровых документах", - полагает Шохин.