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Медведев призвал оценить, нужно ли вносить изменения в Трудовой кодекс или принимать новый

Председатель "Единой России" обратил внимание на сохранение в законодательстве о труде ряда анахронизмов, рудиментов советского периода

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил подумать, стоит ли вносить изменения в Трудовой кодекс РФ или целесообразнее принять его новую редакцию.

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В ходе онлайн-совещания в пятницу по вопросам совершенствования трудового законодательства он отметил, что те решения, которые "откристализовываются" сейчас опытным путем в связи с пандемией, должны потом перенестись в Трудовой кодекс РФ и в иные правовые акты, рассчитанные на длительное использование. Он также обратил внимание на сохранение в законодательстве о труде ряда анахронизмов, рудиментов советского периода.

"Поэтому нам нужно оценить даже такой вопрос, я не претендую здесь на научное осмысление вопроса: вот нам в принципе, что нужно делать - изменения в Трудовой кодекс? Новую редакцию Трудового кодекса? Или новый Трудовой кодекс?" - отметил Медведев. Он подчеркнул, что это не только юридический, но и политический вопрос, так как такие решения "могут вызвать очень разную реакцию".

Председатель "Единой России" предложил обсудить все эти вопросы и на партийной площадке, и на площадке парламента, и на уровне правительства. Он отметил, что в России сейчас развитое и достаточно передовое трудовое законодательство. "Нам этого нельзя потерять", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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