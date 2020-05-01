Медведев призвал оценить, нужно ли вносить изменения в Трудовой кодекс или принимать новый

В ходе онлайн-совещания в пятницу по вопросам совершенствования трудового законодательства он отметил, что те решения, которые "откристализовываются" сейчас опытным путем в связи с пандемией, должны потом перенестись в Трудовой кодекс РФ и в иные правовые акты, рассчитанные на длительное использование. Он также обратил внимание на сохранение в законодательстве о труде ряда анахронизмов, рудиментов советского периода.

"Поэтому нам нужно оценить даже такой вопрос, я не претендую здесь на научное осмысление вопроса: вот нам в принципе, что нужно делать - изменения в Трудовой кодекс? Новую редакцию Трудового кодекса? Или новый Трудовой кодекс?" - отметил Медведев. Он подчеркнул, что это не только юридический, но и политический вопрос, так как такие решения "могут вызвать очень разную реакцию".

Председатель "Единой России" предложил обсудить все эти вопросы и на партийной площадке, и на площадке парламента, и на уровне правительства. Он отметил, что в России сейчас развитое и достаточно передовое трудовое законодательство. "Нам этого нельзя потерять", - сказал Медведев.