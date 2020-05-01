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Регулятор ФРГ не намерен освобождать "Северный поток - 2" от правил Газовой директивы ЕС

Причиной служит невыполнение условий закона об энергетическом хозяйстве Германии

БЕРЛИН, 1 мая. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на документ регулятора, направленный участникам процесса подачи заявки и отражающий позицию ведомства.

"В качестве обоснования в нем говорится о том, что "Северный поток - 2" в свете недостаточной реализации не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил", - отмечается в документе. В Федеральном сетевом агентстве изданию сообщили, что стороны процесса обязаны ответить регулятору о своей позиции до 8 мая. Затем регулятор намерен "быстро" объявить о своем окончательном решении.

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Для выведения газопровода из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС нужно, чтобы проект был завершен до мая 2019 года. Nord Stream 2 AG указывала на то, что понятие "завершение проекта" следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

Этот аргумент германское агентство отвергает. Оно отталкивается от "строительно-технического понимания" термина "завершение проекта". "Об экономически-функциональном понимании не может быть речи", - приводятся выдержки из ноты ведомства.

По данным Handelsblatt, участники процесса ожидают того, что Nord Stream 2 AG подаст протест на решение регулятора в Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Но не исключено, что тот сразу перенаправит жалобу в Европейский суд, пишет издание.

О заявке и обновленной директиве

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС в середине января.

Заявка от Nord Stream AG об освобождении от требований регулирования согласно параграфу 28b федерального закона об энергетическом хозяйстве ФРГ поступила 23 декабря прошлого года, от Nord Stream 2 AG - 10 января 2020 года. Агентство указало тогда, что процедура должна быть завершена до 23 мая 2020 года.

Доработанная Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Хотя ЕК утверждает, что это положение будет распространяться на все проекты морских газопроводов, она никогда не скрывала, что сам третий энергопакет и поправки в Газовую директиву ЕС разработаны и внедрены с целью расширения возможностей административного нерыночного контроля со стороны Брюсселя над российским экспортом газа в государства - члены сообщества.

Между тем вопрос о применении доработанной Газовой директивы остается открытым. Хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, большинство стран ЕС не успело учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд.

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