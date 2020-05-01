Число нефтегазовых буровых установок в мире упало в апреле почти на четверть

ТАСС, 1 мая. Количество буровых установок для добычи нефти и газа в мире сократилось в апреле 2020 года на 450 единиц по сравнению с мартом и составило 1514, упав таким образом на 23%. С такими оценками выступила в пятницу компания Baker Hughes, специализирующаяся на предоставлении нефтесервисных услуг.

При этом год назад - в апреле 2019 года а в мире насчитывалось 2140 буровых установок. Таким образом, за год их число упало на 626, или 29%.

Отмечается, что в США нефтегазовых буровых установок за месяц стало меньше на 206 (26,6%), в апреле их насчитывалось 566. В Канаде число вышек по сравнению с мартом сократилось в четыре раза - со 100 до 33.

По данным компании, в Европе количество буровых установок уменьшилось в апреле по сравнению с прошлым месяцем на 11, до 112; на Ближнем Востоке - на восемь, до 240; в Латинской Америке - на 80, до 89; в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 40, до 191; в Африке - на пять, до 103.