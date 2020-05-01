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Медведчук заявил, что Украина скоро узнает о новых "хотелках" МВФ

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" отметил, что власть пытается любой ценой получить очередной "непонятно какой транш" фонда, а также указал на то, что Киев не осведомлен о сумме кредита

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что Международный валютный фонд (МВФ) вскоре поставит новые условия для продолжения финансирования Киева. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Скоро Украина узнает о новых "хотелках" МВФ... Появятся новые требования... Это не только требования Всемирного банка, МВФ, это политика по отношению к Украине как к стране, которая находится полностью в сфере внешнего управления Запада", - сказал Медведчук.

Он добавил, что власть пытается любой ценой получить очередной "непонятно какой транш МВФ", а также указал на то, что Киев не осведомлен о сумме кредита. По мнению депутата, чем дольше Украина будет терпеть внешнее управление, тем страшнее будет ситуация не только в связи с коронавирусом, но и в экономике, политике, социальной сфере. "Мы идем по пути того, что она разваливается. И если мы не возьмемся за ум, если не займемся вопросами, связанными с экономикой, если будем продолжать потакать западным фондам и международным корпорациям, МВФ и Всемирному банку в вопросах развития экономики, то провалимся полностью", - заявил Медведчук.

Политик раскритиковал принятый в угоду МВФ закон о рынке земли, а также попытки Рады принять закон о банковской деятельности, так называемый антиколомойский закон. Медведчук посоветовал действующей власти "включить мозги", чтобы страна смогла выйти из экономического кризиса. При этом он упрекнул президента Владимира Зеленского в том, что тот не имеет ни политического опыта, ни опыта государственного управления, а также в том, что глава государства окружил себя непрофессионалами.

В конце 2019 года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Новая программа призвана сменить принятую год назад программу кредитования "стенд-бай" на $3,9 млрд. Но по ней Киев успел получить пока только около $1,4 млрд.

На данный момент Украине для получения транша необходимо принять закон, гарантирующий невозвращение бывшим владельцам обанкротившихся банков.

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Украина
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