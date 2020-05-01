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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

ОПЕК призвал партнеров Венского соглашения перевыполнить сделку о сокращении добычи нефти

Соглашение о сокращении добычи нефти вступило в силу 1 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент конференции ОПЕК министр нефти Алжира Мухаммед Аркаб призвал партнеров по ОПЕК+ выполнить условия соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в течение мая - июня как минимум на 100%, говорится в сообщении картеля.

"Перед лицом беспрецедентных трудностей, с которыми столкнулся рынок нефти, крайне важно, чтобы все подписавшие его страны полностью выполнили соглашение о добровольном сокращении добычи. Важно, чтобы целью было обеспечение соответствия более чем на 100%", - заявил он.

Соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Согласно договоренностям, нефтеэкспортеры должны урезать свою добычу в течение мая - июня на 23% от уровня октября 2018 года. Целью соглашения является убрать дисбаланс спроса и предложения в мире, который, по прогнозу МЭА, во втором квартале достигнет 23 млн б/с. Соглашение будет действовать до конца апреля 2022 года, но с июля 2020 года квота по сокращению будет снижаться.

Теги
АлжирРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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