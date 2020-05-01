Глава "Газпром нефти" считает, что цена на нефть может летом превысить $30

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Цены на нефть могут летом превысить $30 за баррель в связи с восстановлением спроса, однако резкого роста стоимости ждать не стоит. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил в эфире Первого канала.

"Рынок поверил в серьезность намерений участников этой сделки (ОПЕК+ - прим. ТАСС), действительно, по пути сокращения добычи, и сделка, можно сказать, уже начала работать. Но при этом нам, конечно, не стоит ждать резкого роста цен на нефть уже в мае. Надеюсь, что летом этого года с восстановлением спроса на нефть цены [на нее] уже превысят уровень [в] $30 за баррель, а к концу года приблизятся и к $40 за баррель", - сказал он.

Дюков также считает, что сделка по сокращению добычи даст России преимущества в виде резервных мощностей, которые усилят позиции страны в переговорных процессах в будущем.

"[Сокращая добычу нефти] мы создаем мощности, которые могут быть востребованы тогда, когда появится спрос на соответствующие дополнительные объемы нефти. И, безусловно, создание дополнительных резервных мощностей усиливает наши переговорные позиции, поскольку мы знаем, что они в рамках ОПЕК+ определяются, первое, объемами добычи, а во-вторых - резервными мощностями, которыми располагают страны - производители нефти", - сказал он.

По словам Дюкова, сократить добычу в таких больших объемах непростая задача, но решаемая.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае - июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн б/с, а 9,7 млн б/с, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.