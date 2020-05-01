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Промсвязьбанк завершил процесс присоединения Связь-банка

После присоединения активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд рублей

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процесс интеграции со Связь-банком. После присоединения активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Успешно завершена начатая в прошлом году интеграция Связь-банка на базе ПСБ. В результате присоединения активы ПСБ выросли более чем на 200 млрд рублей, капитал увеличится на 22 млрд рублей", - указано в сообщении.

В рамках интеграции за короткий период была проведена работа по объединению баз клиентов, перестройке бизнес-процессов и централизации IT-инфраструктуры. При этом ПСБ продолжит работу с клиентами Связь-банка по действующим договорам на прежних условиях.

После присоединения Связь-банка к сети офисов ПСБ добавилось 24 дополнительные точки продаж в 12 регионах России. Теперь сеть объединенного банка насчитывает 325 отделений.

В конце 2018 года ВЭБ.РФ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. В том же году к Связь-банку был присоединен банк "Глобэкс". ВЭБ получил оба банка на санацию в 2008-2009 годах. В декабре 2019 года Связь-банк вошел в состав ПСБ после передачи государством более 99% акций.

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