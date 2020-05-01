Нацбанк Украины прогнозирует снижение ВВП страны во втором квартале на 11%

КИЕВ, 1 мая. /ТАСС/. Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам апреля - июня составит 11% по сравнению со вторым кварталом минувшего года из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. Такой прогноз опубликовал Национальный банк Украины (НБУ).

"Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны. Влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года, ВВП снизится на 11%", - говорится в отчете регулятора.

При этом, как считают эксперты НБУ, после снятия основных ограничений как в Украине, так и в мире, что ожидается в конце второго квартала, экономика начнет восстанавливаться. По мнению экспертов Нацбанка, быстрому восстановлению будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что пандемия вызовет резкое замедление экономической активности на Украине, сокращение ВВП в этом году на 3,5% и восстановительный рост в 2021 году на 3%.

Правительство Украины в связи с пандемией обновило макроэкономический прогноз на 2020 год. В соответствии с новым сценарием, опубликованным 3 апреля, в 2020 году ожидается инфляция до 11,6%, уровень безработицы - 9,4%, номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.

До начала пандемии в Нацбанке прогнозировали, что потребительская инфляция большую часть 2020 года будет ниже целевого диапазона (5,5%). В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году. Это самый низкий уровень за последние шесть лет.