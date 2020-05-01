Оператор "Северного потока - 2" не согласен с предварительным решением регулятора Германии

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - не согласен с предварительным решением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) об отказе освободить проект от правил Газовой директивы ЕС и намерен и дальше отстаивать свои права после оценки окончательного решения. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь оператора Йенс Мюллер.

"Нам известна информация, предоставленная регулятором Германии BNetzA участникам процесса. Мы не согласны с этим выводом. Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав", - сказал представитель оператора.

В пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на документ Федерального сетевого агентства ФРГ сообщила, что регулятор принял решение отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта "Северного потока - 2" из-под требований обновленной Газовой директивы. Стороны процесса обязаны направить ответ регулятору с изложением своей позиции до 8 мая. Затем регулятор намерен "быстро" объявить о своем окончательном решении.

Для выведения газопровода из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС нужно, чтобы проект был завершен до мая 2019 года. Nord Stream 2 AG указывала на то, что понятие "завершение проекта" следует рассматривать шире, нежели просто с точки зрения строительно-технических процессов. Как считают в компании, следует учитывать то обстоятельство, что к моменту вступления в силу новых правил уже были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации. Этот аргумент германское агентство отвергает. Оно отталкивается от "строительно-технического понимания" термина "завершение проекта".

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС в середине января.

Доработанная Газовая директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в нее изменений — распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета сообщества, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, большинство стран ЕС не успело учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для оспаривания их применения через суд.

О проекте

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.