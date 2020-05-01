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Кабмин ограничил закупки промтоваров из-за рубежа для государственных нужд

При этом в постановлении правительства уточняется, что запрет не действует в случае отсутствия производства товара на территории России

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Правительство РФ ограничило закупки иностранных промышленных товаров для государственных нужд, за исключением стран, входящих в Евразийский экономический союз. Это следует из постановления, опубликованного в пятницу на сайте кабмина.

"Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд", - говорится в документе. Аналогичная мера действует и для закупок для нужд обороны страны.

При этом в документе уточняется, что запрет не действует в случае отсутствия производства товара на территории РФ. Также под действие документа не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей, совокупности товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей, закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента РФ (ограничение, среди прочего, будет действовать на закупку одежды и обуви, автомобилей). Также ограничение не будет действовать для закупок МВД транспортных средств, которые производятся для "обеспечения безопасности объектов государственной охраны".

При этом в документе отмечается, что запреты в отношении госзакупок легковых автомобилей, транспортных средств для перевозки 10 и более человек, грузовых автомобилей, автомобилей скорой медицинской помощи, железнодорожной техники вступают в силу с 1 июля этого года.

Какая иностранная продукция попала под ограничение

Всего в перечне товаров, на которые распространяется ограничение, 125 позиций. Туда включена одежда, обувь, бумага и картон, некоторые материалы (камень, стекло, бетон и др.), некоторые телекоммуникационные приборы, краны, станки, оборудование для промпроизводства, промышленные посудомоечные машины, машины для сельского и лесного хозяйства, бульдозеры, транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин, несколько видов транспортных средств, прицепы, несколько видов судов и самолетов, вертолеты, подвижной состав и некоторые виды мебели.

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